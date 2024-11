“No ai domiciliari”, gli avvocati di Olivieri depositano appello contro l’ordinanza del Gup

E’ stato depositato oggi in tribunale l’appello contro l’ordinanza del Gup Giuseppe De Salvatore in cui si respingeva la richiesta dei domiciliari per Giacomo Olivieri, l’ex consigliere regionale pugliese in carcere dal 26 febbraio nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Bari “Codice interno”. Per i difensori di Olivieri, gli avvocati Gaetano e Luca Castellaneta, attualmente mancherebbe il pericolo di reiterazione del reato, evidenziando come per altri coimputati le decisioni della Cassazione abbiano portato alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare. Di parere contrario il Gup De Salvatore, che giovedì scorso ha negato i domiciliari per l’ex consigliere regionale, evidenziando nell’ordinanza che ci sarebbe ancora un “perdurante attivismo di Olivieri in ambito politico – con una proiezione verso il futuro – a fianco di un soggetto a sua volta gravato dalla stessa imputazione nel presente procedimento”, e “la vicinanza di Olivieri ad un personaggio inserito in un contesto delinquenziale di tipo associativo mafioso”.

