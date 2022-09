LECCE – Bacheche inclusive e virtuali, questa la novità per i centri per l’impiego leccesi.

I dieci Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Lecce di Arpal Puglia fanno un ulteriore passo in avanti per essere sempre più vicini ai cittadini e, in particolare, a quelli più fragili.

Nelle ultime settimane, sono state implementate le informazioni che ogni utente può

trovare recandosi presso gli uffici a Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Lecce,

Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo e Tricase: oltre alle usuali offerte di lavoro promosse

sul territorio e quelle in altre regioni o Paesi europei veicolate dalla rete Eures, tutte le

bacheche dei centri ospitano ora sezioni dedicate alle opportunità che provengono

dall’Ufficio Collocamento Mirato riservate a persone con disabilità o appartenenti alle

cosiddette “categorie protette”.

Inoltre, per agevolare la consultazione da parte dell’utenza straniera, le offerte vengono

tradotte in inglese, francese e in alcuni casi anche in tedesco.

Sono stati inoltre attivati i profili Google di tutti i Centri e la

pagina Facebook “Centri Impiego Lecce e provincia” : costituiscono delle

vere e proprie bacheche virtuali costantemente aggiornate con notizie su servizi ed eventi,

report settimanale delle offerte di lavoro, opportunità veicolate dall’Ufficio Collocamento

Mirato e tanto altro.