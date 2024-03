Nascondeva hashish e cocaina, arrestato 24enne nel tarantino

I Carabinieri di Castellaneta hanno arrestato un 24enne per detenzione e spaccio di sostanze illecite.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto 2 panetti di hashish per un totale di 145 grammi, 12 “cipollotti” di “cocaina” confezionati, pesanti complessivamente circa 15 grammi, una busta con circa 130 grammi di marijuana e materiale per confezionare le dosi. A causa della notevole quantità di stupefacenti trovati, il 24enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa della sentenza definitiva.

Questa azione ha permesso ai Carabinieri di eliminare dal mercato illegale locale centinaia di dosi di droga, alcune delle quali destinate ai giovani del luogo, generando profitti significativi per la criminalità. La sostanza sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti per determinare la percentuale di principio attivo contenuto.

