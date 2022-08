Malore improvviso in acqua per un barese in vacanza a Santa Caterina di Nardò. La tragedia si è consumata questa mattina sul litorale salentino. Antonio Crocetta aveva 87 anni ed era solito raggiungere il Salento per le vacanze, ma questa mattina il tragico epilogo. Il bagnino lo ha soccorso dopo averlo notato in difficoltà, ma raggiunto la riva non c’è stato nulla da fare: ogni manovra di rianimazione si è rivelata vana. Non è stata disposta l’autopsia e la salma è stata restituita alla famiglia.