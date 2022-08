Paura a Taranto, ragazzina sviene in mare per attacco di panico

Paura in uno stabilimento balneare del litorale di Taranto, nella mattinata di mercoledì 17 agosto. Una ragazzina di 14 anni è svenuta in acqua in seguito a un attacco di panico, mentre nuotava al largo con un amico. Prontamente soccorsa da un bagnante e da un medico milanese in vacanza in riva allo Jonio, per un controllo è stata trasportata all’ospedale SS Annunzia dai sanitari del 118, intervenuti sul posto. Quando la ragazzina ha lasciato lo stabilimento era cosciente e i suoi parametri normali.