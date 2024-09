Nardò, incendio distrugge la sala ristoro di un bar. S’indaga

È stata distrutta dalle fiamme la sala ristoro del “Punto Fisso”, un esercizio commerciale adibito a Bar e situato in via Magna Grecia a Nardò. Il rogo, che ha interessato l’interno della struttura, è divampato poco dopo le 2:56 della notte di lunedì 16 settembre. Ad accorgersi delle fiamme sono stati i residenti della zona, i quali hanno allertato i vigili del fuoco del Comando di Lecce, intervenuti sul posto per evitare che l’incendio si propagasse agli edifici circostanti, limitando così ulteriori danni alle strutture vicine e garantendo la sicurezza dell’area. Le lingue di fuoco, infatti, hanno avvolto gli elementi in legno, alluminio e arredi del bar.

Sul posto sono giunti anche gli agenti del commissariato di polizia di Nardò per avviare gli accertamenti. Il rogo sembra essere di natura dolosa: ai poliziotti, quindi, il compito di risalire all’identità degli autori del gesto, anche con l’ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author