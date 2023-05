Gli agenti della squadra mobile e del commissariato di pubblica sicurezza hanno arrestato quattro presunti responsabili di almeno tre furti in appartamenti, commessi nello stesso giorno nel comune di Nardò (Lecce). Negli ultimi mesi si era registrato un incremento dei furti nelle abitazioni, in particolare nella cittadina neretina, quasi tutti in case in cui vivevano anziani, spesso soli e presenti al momento dell’arrivo dei ladri. L’allarme sociale che si era creato aveva indotto il questore di Lecce a intensificare ulteriormente l’attività di prevenzione e quella investigativa. I malviventi sono stati arrestati ieri sera dopo che avevano messo a segno l’ennesimo colpo. Si tratta di un albanese di 40 anni e di tre donne di 19, 22 e 37 anni.



