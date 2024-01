Nardò, dalla Virtus Francavilla arriva Elimelech Enyan

Elimelech Enyan è un nuovo calciatore del Nardò. Il classe 2001, italo-ghanese, è un esterno sinistro di centrocampo, che può giocare anche come terzino o ala. Cresciuto tra le giovanili del Chievo e dell’Atalanta, si trasferisce in Serie C alla Virtus Francavilla con la quale colleziona 38 presenze condite da tre goal. Inizia la stagione in corso proprio nella Virtus Francavilla, prima dell’arrivo in granata.