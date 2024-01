Serie D/H. Martina, Pizzulli: “Siamo arrabbiati, ora testa al Bitonto”

Nuovo impegno di campionato per i biancazzurri che domenica affronteranno il Bitonto per la seconda giornata di ritorno del girone H di Serie D. “Siamo arrabbiati” ha detto Massimo Pizzulli, allenatore del Martina reduce dalla sconfitta di domenica scorsa contro Manfredonia. Il mister chiede massima concentrazione in vista della gara contro Bitonto.

Mister Pizzulli ha presentato così la partita

“Arriviamo arrabbiati a questo incontro perché ci tenevamo molto a continuare questa striscia positiva che avevamo preso da diverse partite con dei risultati importanti, però noi siamo persone di calcio e bisogna accettare la sconfitta, soprattutto per come è arrivata, ma dovremo ripartire con più rabbia perché probabilmente non abbiamo avuto la grinta sufficiente per provarla a portare a casa. Siamo ripartiti martedì con grande voglia di riprenderci ciò che ci spetta a livello di risultati perché la squadra ha dimostrato di esserci, di non sfruttare alcune palle goal che ci potevano permettere di portare a casa i tre punti ma va fatto un plauso al Manfredonia per essere una squadra in crescita.” Sul Bitonto: “Sarà fondamentale avere il giusto atteggiamento e portare subito dalla nostra parte il risultato. Servirà concentrazione fino al 96′ perché può bastare una piccola disattenzione per rovinare tutto.” Sul nuovo arrivo Piarulli: “È un piacere ritrovarlo a Martina. L’ho preso a Bitonto quando era nella Juniores e l’ho fatto esordire giovanissimo. Sono stato contentissimo della carriera che ha avuto. È un giocatore che ho voluto fortemente per l’atteggiamento, per la professionalità e per il modo di coinvolgere e trascinare la squadra. Lui è una persona che può dare una grande mano allo spogliatoio e alla squadra in campo.”

Il nuovo arrivato Savio Piarulli

“Sapevo di trovare un grande gruppo e soprattutto una grande squadra. Siamo pronti per domenica. Mi sento più una mezz’ala però mi adatto dove il mister mi richiede di giocare. Ai tifosi chiedo di starci vicino perché il loro aiuto è importante.”

