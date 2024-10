Napoli-Lecce 1-0: la sintesi del match

NAPOLI-LECCE 1-0 la sintesi QUI

Rete: 72’ Di Lorenzo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour (71’ Raspadori), MacTominay; Ngonge (57’ Politano), Lukaku (84’ Folorunsho), Neres (71’ Kvaratskhelia). Panchina: Caprile, Turi, Mazzocchi, Marin, Juan Jesus, Zerbin, Simeone. All. Conte.

Lecce (4-5-1): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Pierotti (83’ Oudin), Ramadani, Coulibaly (77’ Rebic), Rafia (69’ Pierret), Banda (69’ Sansone); Krstovic. Panchina: Fruchtl, Borbei, Samooja, Jean, McJannet, Kaba, Morente. All. Gotti.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Ammoniti: Ngonge, Di Lorenzo, Pierotti, Rebic per gioco scorretto; Olivera per comportamento non regolamentare.

Note: angoli 16-5 per il Napoli. Recuperi: 2′ e 4′. Spettatori: 50 mila.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author