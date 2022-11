Condividi su...

Linkedin email

Tra poco meno di due settimane, il 19 e 20 novembre, la stagione slalom 2022 concluderà il suo percorso su uno dei percorsi di Puglia più noti e apprezzati del motor sport: giunge alla sua ottava edizione il Trofeo “Selva di Fasano”, appuntamento organizzato da Fasano Corse, valido come ultima prova del Trofeo Centro prima della finale ACISport e per la Coppa di zona 4.

“L’organizzazione è al lavoro affinché tutto venga preparato nel migliore dei modi – dichiara il presidente della Fasano Corse Pinuccio Pace -, quest’anno abbiamo voluto istituire un premio, dedicato al maestro Giacomino Sabatelli, storico preparatore fasanese scomparso da pochi mesi e molto legato al territorio”. Il Memorial “Giacomo Sabatelli” sarà assegnato al miglior pilota classificato nel gruppo delle bicilindriche.

Le iscrizioni alla gara sono aperte e stanno già pervenendo diverse adesioni. La corsa si svolgerà sulla celeberrima SP2, teatro storico delle cronoscalate, dove la linea di partenza sarà fissata in prossimità del Canale di Pirro, per un tracciato lungo 2520 metri con 14 barriere di rallentamento che metteranno alla prova l’abilità dei concorrenti, fino al traguardo, posizionato in viale Toledo. La passata edizione è stata vinta dal pilota di Lucera Domenico Palumbo su Radical SR4 motorizzata Suzuki.

Tutte le informazioni sulla competizione sono disponibili sulla pagina web ufficiale http://www.fasanocorse.com/(Comunicato stampa)