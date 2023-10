A seguito della riunione svolta a Roma lo scorso mercoledì 25 ottobre, su proposta della Commissione Rally ACI Sport sono state definite la struttura e le validità per ciascuna delle principali serie della disciplina: Campionato Italiano Assoluto Rally; Campionato Italiano Rally Terra; Trofeo Italiano Rally e Coppa Rally di Zona, oltre alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport e nelle sedi di Gargano Racing Team e Tecno Motor Racing Team circola aria di festa. A premiare gli sforzi fatti nelle prime due edizioni del Rally Costa del Gargano è arrivata la promozione in Coppa Rally di 8a zona.

”Aver acquisito la validità di CRZ è il coronamento di tanto impegno e sacrifici, vissuti insieme agli amici della Gargano Racing Team. Abbiamo lavorato con un obiettivo comune che è stato raggiunto. Raggiunto non solo per il livello sportivo, ma anche per quello mediatico perché la nostra gara offre uno spettacolo unico in posti unici, tra amici che condividono la stessa passione. Vi aspettiamo numerosi l’anno prossimo al Rally Costa del Gargano”, dice Annalisa Vitale, presidente dell’ ASD Tecno Motor Racing Team.

”Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, abbiamo lavorato bene e questo ci dà la gratificazione di tale lavoro, voglio ringraziare l’amministrazione comunale di Monte Sant’Angelo nella persona dell’assessore allo sport Giovanni Vergura, per il comune di Manfredonia un sentito ringraziamento va all’onorevole Giandiego Gatta per l’impegno profuso perchè venisse raggiunto questo prestigioso traguardo. Voglio ringraziare l’Automobile Club Foggia nella persona del Presidente Raimondo Ursitti e il delegato Roberto Antenozio. Grazie ai ragazzi della Tecno Motor Racing Team, a tutti i nostri fattivi collaboratori che in questi anni ci hanno sempre supportato e tutti gli sponsor”, dichiara Giovanni Di Bari, presidente della Gargano Racing Team.

Dando uno sguardo alla zona 8, è composta da 8 gare: Rally Costa del Gargano, Rally del Salento, Rally Terra d’Argil, Rally del Matese – Rally del Medio Volturno, 1a tappa di Rally Roma Capitale, Rally Porta del Gargano – Trofeo Città di Vieste e Rally del Lazio. Rally del Salento e Rally del Lazio sono a coefficiente 1,75 e Rally Roma

Capitale a coefficiente 2. La nuova Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2024 è stata assegnata al 40° Rally della Lanterna.

