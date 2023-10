Futsal: Audace Monopoli, vittorie per Under 19 e 17

UNDER 19, SECONDA TRASFERTA E SECONDA VITTORIA: 4-2 AL BITONTO

Splendida vittoria esterna, la seconda in campionato dopo tre giornate per la Kredias Audace Monopoli Under 19 che ha superato il Bitonto per 4-2.

La partita. Dopo un buon inizio dei gialloblu, è il Bitonto a portarsi a sorpresa in avanti grazie a una disattenzione negli sviluppi di una rimessa che ha portato a un autogol. L’Audace costruisce, gestisce il gioco ma complice anche varie grandi respinte del portiere locale, il risultato resta a fine primo tempo sull’1-0.

Nei primi tre minuti della ripresa accade di tutto: l’Audace trova il pari su calcio di rigore con Vito Cascione, ma i padroni di casa poco dopo tornano in vantaggio con Acquafredda. Parziale che dura pochissimo dato che pochi secondi più tardi Andriani riporta in parità il match. La squadra di mister Lamanna riprende in mano il controllo del match e prima con Palmieri e nel finale ancora con Vito Cascione chiude il match sul 2-4.

Mister Lamanna a fine match: “Vittoria di personalità, gioco e cuore dei ragazzi che crescono partita dopo partita. Mi complimento col preparatissimo allenatore bitontino Giacomo Di Pinto, ma non è una novità”. Prossimo match domenica prossima alla Tensostruttura alle 11 contro il Dream Team Palo del Colle.

UNDER 17, CHE DEBUTTO! 10-2 ALLA POLISPORTIVA NOCI

Partenza coi fiocchi della Kredias Audace Monopoli nel campionato Under 17 regionale con un sonoro 10-2 contro la Polisportiva Noci. I ragazzi guidati da Bartolo Aresta e Ronny Ignazzi davanti a un nutrito pubblico presente alla Tensostruttura, hanno dominato e gestito il match in entrambi i tempi. La prima parte di gioco si è chiusa sul 6-0, mentre nella ripresa gli ospiti aumentano la pressione e riescono a siglare due marcature, ma nel finale l’Audace torna a gestire il match dilagando sul 10-2 finale. Delle dieci reti, tre a testa sono state messe a segno da Pipoli e Corbascio, due di Comes, autore anche di quattro assist e una a testa di Ignazzi e Muolo. Nel prossimo turno l’Audace affronterà in trasferta lo Sport Five Putignano.

