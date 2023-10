Motori: Il ‘Trofeo d’Autunno’ per decidere il tricolore Formula Challenge

Sul tracciato jonico della Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto, fervono i preparativi per l’appuntamento del prossimo fine settimana valido per il Campionato Italiano Formula Challenge ACI SPORT 2023, che potrebbe rivelarsi decisivo e assegnare il titolo tricolore: il 5° “Trofeo d’Autunno”, organizzato dall’associazione La Fenice in collaborazione con Basilicata Motorsport, andrà in scena il 4 e 5 novembre prossimi e alle ore 24 di domani, 1° novembre, si chiuderanno le iscrizioni.

Prototipi, Formule, auto da rally, kart cross, bicilindriche e vetture stradali Racing Start e praticamente tutti i tipi di auto da corsa con licenza federale si confronteranno sui 1350 metri del circuito, una miscellanea di gruppi e classi che renderanno viva e variegata la competizione.

Gli occhi degli appassionati e degli sportivi saranno puntati soprattutto sul pilota di Fasano Donato Argese, il talento emergente che nell’arco di un anno e mezzo dal suo esordio assoluto su Radical SR4, avvenuto proprio a Torricella, ha sempre vinto e addirittura domenica prossima potrebbe realizzare il sogno di laurearsi campione italiano con una gara di anticipo sulla chiusura del torneo, fissata ad Alghero, in Sardegna, il prossimo 10 dicembre.

Intanto, in attesa di conoscere quali saranno i protagonisti del Trofeo d’Autunno e, forse, già il nome del campione italiano 23, nei giorni scorsi la Giunta Sportiva dell’Automobile Club d’Italia ha diffuso la struttura e le validità delle gare titolate del 2024. La Pista Fanelli il prossimo anno ospiterà tre gare del tricolore Formula Challenge: l’ 8° FC “Magna Grecia”, il 6° FC Mare e Motori”, il 6° FC Trofeo d’Autunno”. Ulteriori informazioni sulla gara sono disponibili sulla pagina Facebook Pista Fanelli.

