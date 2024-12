Morto a 100 anni Jimmy Carter, ex presidente USA e Nobel per la pace

Si è spento a 100 anni Jimmy Carter, 39esimo presidente degli Stati Uniti. Cresciuto tra i campi di arachidi della Georgia, Carter ha incarnato fino all’ultimo i valori del duro lavoro, del senso del dovere, della fede in Dio, della dignità e dell’eguaglianza.

Nel 1978 ottenne un successo storico con l’accordo di pace tra Egitto e Israele. Premio Nobel per la pace nel 2022, è stato presidente per un solo mandato, segnato dalla crisi dei 52 ostaggi americani presi in Iran il 4 novembre 1979. Il fallimento della missione di salvataggio nell’aprile 1980, in cui persero la vita otto militari, segnò il suo destino politico e aprì la strada alla vittoria di Ronald Reagan.

Fino alla fine, Carter ha mostrato il suo impegno civico: il suo ultimo desiderio è stato votare contro Donald Trump nelle elezioni del novembre scorso.

