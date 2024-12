In tandem dalla Francia alla Basilicata: coppia di avventurieri accolta dai farmacisti lucani

Una storia di solidarietà che unisce i farmacisti lucani e una coppia di avventurieri francesi, Mathilde e Vincent, in viaggio attraverso l’Europa in tandem. Partiti da Lione oltre un mese fa, i due giovani, lui ingegnere meccanico e lei agronoma, hanno deciso di lasciare i loro lavori per intraprendere un viaggio alla scoperta di nuovi luoghi e culture. La loro avventura, che si trasformerà in un vero e proprio giro del mondo, li ha portati anche in Basilicata, dove sono stati accolti con calore e generosità.

Dopo aver attraversato Grecia, Svizzera, Albania e Italia, Mathilde e Vincent sono arrivati a Matera, per poi proseguire verso Salandra, dove hanno trovato ospitalità e sostegno dai farmacisti locali, in particolare da Leonardo Mastrorocco, responsabile per Federfarma Basilicata delle Farmacie Rurali e titolare della farmacia di Salandra. Dopo una lunga giornata di viaggio, i due viaggiatori hanno trovato rifugio e conforto in una casa offerta da Mastrorocco, che li ha accolti con una calda cioccolata e una cena a base di pizza.



La loro avventura è proseguita poi a Sant’Arcangelo, dove un altro farmacista li ha ospitati, preparandogli un piatto di pasta fatta in casa. Il viaggio li ha poi portati a Rotonda, nel Parco Nazionale del Pollino, per proseguire verso la Calabria, la Sicilia, la Sardegna e infine la Spagna.

Per Mathilde e Vincent, la Basilicata è stata una tappa memorabile, grazie alla generosità e alla calorosa accoglienza che hanno ricevuto dai suoi abitanti. “Ciò che ci ha colpito di più sono state le persone e il calore che ci hanno trasmesso. La Basilicata è una regione che si vive, e ci ha dato tanto in termini di umanità”, hanno raccontato.

Leonardo Mastrorocco ha sottolineato come le farmacie rurali lucane abbiano saputo andare oltre il loro ruolo tradizionale di presidio della salute, diventando punti di riferimento anche per chi viaggia e ha bisogno di un aiuto inaspettato. “Le farmacie rurali non sono solo un servizio per la salute, ma anche un punto di accoglienza e solidarietà”, ha affermato. La croce verde, simbolo universale delle farmacie, si è rivelata un emblema di aiuto e generosità, ben al di là delle tradizionali funzioni professionali.

La vicenda di Mathilde e Vincent, per Mastrorocco, è un esempio di come ogni farmacista possa attivare la propria rete di solidarietà, rispondendo a esigenze anche fuori dall’ordinario. “Ci auguriamo che questo tipo di turismo internazionale possa crescere e che ogni farmacista possa essere un punto di riferimento per chi cerca aiuto, anche in situazioni particolari”, ha concluso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author