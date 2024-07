Mortale sulla A14 alle porte di Bari: un morto

BARI – È di un morto e sette feriti, tra cui alcuni gravi e anche una bambina, il bilancio dell’incidente che si è verificato questo pomeriggio sulla A14, nel tratto tra Acquaviva e Bari, in direzione Pescara, all’altezza di Loseto. Un’auto, precisamente un van otto posti, con targa svizzera (con tutta probabilità turisti), si sarebbe ribaltata più volte per cause ancora da accertare.

Sul posto la stradale, il personale del 118 su almeno tre ambulanze, e i vigili del fuoco per estrarre i coinvolti dalle lamiere. Il corpo dell’automobilista (pare sia una donna) sarebbe sbalzato fuori dall’abitacolo.

L’incidente intorno alle 16,15, mentre il mezzo era in corsia di sorpasso. Tra le ipotesi al momento sostenute dagli inquirenti, quella di un ostacolo trovato sulla corsia che possa aver indotto la guidatrice a una manovra sbagliata per evitarlo.

Lunghe code hanno paralizzato l’arteria autostradale per ore. L’autostrada infatti è rimasta bloccata per permettere i rilievi del caso e stabilire le cause dell’incidente. Il traffico proveniente da Taranto è stato deviato. La coda delle auto sarebbe lunga un chilometro.

I feriti, si cui due sarebbero gravi, sono stati smistati nei vicini nosocomi.

