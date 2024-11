Monte Sant’Angelo, panificio contro violenza sulle donne: ‘Chiama 1522’

Per il terzo anno consecutivo, da domani, gli scontrini del forno Taronna a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, riporteranno un messaggio chiaro e incisivo: “Se sei donna e subisci violenza chiama questo numero: 1522”.

L’iniziativa, ideata dal titolare Donato Taronna, coincide con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e andrà ben oltre il 25 novembre: proseguirà fino alla fine del 2024 e per tutto il 2025. “Anche quest’anno vogliamo dare vicinanza e speranza a chi non ha il coraggio di denunciare. Noi del forno Taronna siamo al fianco delle donne per aiutarle a sconfiggere la paura. Sul nostro scontrino troverai il numero antiviolenza 1522”, ha dichiarato Taronna.

Per il panettiere foggiano, il messaggio non è solo simbolico: “Per troppe donne, la violenza è pane quotidiano. Credo che ognuno di noi debba fare la propria parte. La mia iniziativa sarà forse solo una goccia nell’oceano, ma è un modo per contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica. Le donne hanno bisogno di amore, rispetto e protezione, non di essere calpestate”.

Un gesto semplice ma significativo, che invita tutti a riflettere e ad agire contro un problema sociale che non può più essere ignorato.

About Author

Antonella D'Avola