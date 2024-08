Monsignor Seccia benedice la nuova stagione del Lecce

“In vista dell’inizio della nuova stagione calcistica, monsignor Seccia, vescovo di Lecce, rivolge un messaggio di incoraggiamento a società, dirigenza, staff tecnico e calciatori del Lecce. Definendosi “leccese e giallorosso” come loro, Seccia esprime il suo sostegno appassionato sottolineando l’importanza dell’obiettivo di una terza salvezza consecutiva in Serie A.

Riconoscendo le sfide che la squadra dovrà affrontare in un campionato sempre più competitivo, il vescovo si sofferma sull’importanza di valori come impegno, passione e sacrificio. “Le idee illuminate e il lavoro costante, anche nelle avversità, alla fine daranno i loro frutti”, ha affermato incoraggiando la squadra a perseverare nonostante le difficoltà.

Un appello particolare è stato rivolto ai calciatori, invitandoli a essere non solo bravi atleti, ma anche modelli virtuosi per i giovani: “I piccoli vi ammirano non solo per un dribbling o un gol, ma anche per il rispetto delle regole del gioco”.

Il Vescovo ha inoltre espresso gratitudine alla società e al presidente per il lavoro svolto, che ha trasformato il club in un esempio di gestione etica e sostenibile.

Infine, monsignor Seccia ha rivolto un messaggio ai tifosi invitandoli a far prevalere la passione sulla violenza e a rispettare gli avversari. Ha promesso di essere più presente allo stadio quest’anno, partecipando attivamente al sostegno della squadra.

Concludendo il suo messaggio, Seccia ha invocato la benedizione del Signore, per intercessione di Sant’Oronzo, sulla squadra, sulle loro famiglie e sul loro cammino in campionato.

