Monopoli, ufficiale l’ingaggio di Christian Tommasini

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, in prestito fino al 30 giugno 2024, dalla Delfino Pescara 1936, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Tommasini.

Attaccante classe 1998 (è nato il 14 marzo a Castel San Pietro Terme), Tommasini ha disputato la prima parte di stagione proprio con il Pescara (12 presenze e 3 gol tra serie C e Coppa Italia C per un totale di 383 minuti giocati). In serie C ha giocato anche con Taranto (31 presenze e 8 gol), Paganese (16 presenze e 7 gol), Fiorenzuola (12 presenze e 1 gol), Imolese e Pontedera.

In totale in serie C può contare, nei tre diversi gironi, un totale di 148 presenze, 31 reti e 7 assist. A questi si aggiungono anche 35 presenze e 6 reti in serie D e 36 presenze, 11 reti e 2 assist in Primavera A con le maglie di Sampdoria e Cesena.

