Foggia, Perina e Tascone per Coletti. Lo “Zac” riapre le porte

FOGGIA – Sarà Pietro Perina colui che difenderà la porta rossonera. Il Foggia è pronto ad accogliere il suo nuovo portiere, è stata una trattativa lampo, definita nelle ultime ore con il Monopoli. Il classe ’92 è stato preferito a Jacopo Furlan, portiere del Perugia che sembrava essere la prima scelta tra i pali: Perina arriva in Capitanata con l’ambizione di conquistare il posto da titolare dopo aver disputato 20 gare stagionali in biancoverde.

In Viale Ofanto è atteso anche Simone Tascone, mezzala di quantità ed inserimento proveniente dalla Virtus Entella, il Foggia ha bruciato la concorrenza di Monopoli e Taranto concordando con il club ligure la cessione di Alessandro Garattoni, pronto a lasciare la Puglia dopo due stagioni e mezzo in rossonero, ben 86 presenze condite da 9 reti e 4 assist. Foggia saluta, dunque, uno dei calciatori più rappresentativi degli ultimi anni, oltre a Frigerio, Beretta e Dalmasso, ormai spediti in direzione Lecco e pronti ad approdare in Serie B.

La notizia più bella, però, è la riapertura dello “Zaccheria”, pronto a riaccogliere il caloroso pubblico rossonero in occasione della sentitissima gara contro l’Avellino in programma sabato sera. Un vero esame per Coletti, ancora a secco di punti dopo le prime due brutte sconfitte della sua gestione. L’ex tecnico della Luparense studia il possibile undici, con una base di 4-2-3-1 che vede Tonin giocarsi una maglia con l’ultimo arrivato Santaniello. Millico e Schenetti sono chiamati ad incidere, due frecce di qualità per mettere in difficoltà la rocciosa retroguardia di Michele Pazienza.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author