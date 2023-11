Monopoli, tutto pronto per il Natale

MONOPOLI – Spettacoli, show, clownerie, concerti e recital per un Natale dedicato a grandi e piccini. Prende forma il cartellone di appuntamenti natalizi di Monopoli che coinvolgeranno la cittadinanza e i tantissimi turisti dal prossimo 2 dicembre al 7 gennaio. Oltre 30 appuntamenti in poco più di un mese coloreranno la cittadina del Sud Barese che per l’occasione allestirà anche la casetta di Babbo Natale, mercatini e il presepe vivente. Cuore delle manifestazioni sarà la Biblioteca Rendella che ospiterà una serie di appuntamenti tra laboratori e show musicali. E poi ancora, chiese e piazze e lo spettacolo del 31 dicembre con il capodanno in piazza.

