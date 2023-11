Violenza sulle donne, il questore di Bari: “Segnalare gli abusi”

BARI – L’ammonimento del questore come deterrente per evitare conseguenze peggiori. Segnalare anche senza denuncia per allertare le Forze dell’ordine. Il questore dei Bari, Giovanni Signer inviata tutte le donne che subiscono violenza di qualsiasi tipo a contattare le forze di pubblica sicurezza in modo da poter attivare tutti i mezzi per evitare conseguenze peggiori.

La segnalazione in questura attiva le indagini e il questore emette il Cosiddetto Ammonimento che porta le forze dell’ordine a prendere una serie di provvedimenti nei confronti di chi fa violenza. L’uomo, così, è obbligato anche a seguire un percorso psicologico riabilitativo.

