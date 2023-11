Bari, la street culture arriva in città

BARI – Realizzare due aree di street culture (o community village), al Libertà al Ponte Adriatico e a San Pio nella sede dell’Accademia del Cinema Ragazzi, con attività laboratoriali dedicate alla radio e alla street culture e talk, con ospiti nazionali della scena rap e urban. È questo l’obiettivo delle due rassegne culturali di strada in programma questo fine settimana nell’Accademia del Cinema Ragazzi e a Spazio13, al quartiere Libertà, organizzate dal Comune di Bari con il supporto dei due community hub cittadini nell’ambito della strategia regionale “PugliaSocialeIn”, finalizzata alla promozione dell’innovazione sociale e allo sviluppo dell’economia sociale in nella nostra regione. Testimonial e sostenitore dell’iniziativa, il rapper romano e produttore discografico Frankie Hi Nrg, che nelle prossime ore incontrerà i ragazzi per condividere le esperienze sia musicali che culturali

