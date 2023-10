Monopoli: Tomei, ‘Col Brindisi sarà un match sui generis’

(Di Lorenzo Ruggieri) Poco più di 72 ore per il Monopoli per ricaricare le pile in vista del prossimo impegno contro il Brindisi. Reduce dal pari del Veneziani contro il Picerno, la squadra di Francesco Tomei affronterà un Brindisi vittorioso nell’impegno infrasettimanale contro il Messina: “Tutti conosciamo l’importanza di questa partita per la città e per i tifosi”, ha dichiarato il tecnico del Gabbiano alla vigilia dell’incontro: “L’approccio dovrà essere quello di sempre, sarà una partita molto dispendiosa a livello nervoso e servirà tanta attenzione. Il Brindisi sta facendo bene, ha avuto qualche difficoltà all’inizio come tutte ma ha tratto beneficio dal cambio di sistema di gioco. La squadra di Danucci dispone di giocatori importanti, i quali conoscono le dinamiche della categoria. Sarà una partita sui generis come quella contro il Picerno, dove le forze sono venute meno anche per l’handicap di non avere tanti giocatori. Tuttavia, in questi pochi giorni abbiamo cercato di recuperare e arriviamo al match nel modo giusto. La particolarità di questa sfida riguarderà principalmente l’aspetto mentale, per via delle pressioni di entrambe le città. Sarà un match fisicamente importante e servirà farci trovare pronti”.

