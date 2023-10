Taranto: Capuano, ‘Nei derby sono fondamentali le motivazioni’

(di Lorenzo Ruggieri) Vigilia di derby in casa Taranto. Dopo il successo contro la Turris, i rossoblù sfideranno la Virtus Francavilla nella cornice della NuovArredo Arena. Nella consueta conferenza stampa di presentazione del match, il tecnico Ezio Capuano ha dichiarato di non fidarsi del momento negativo degli avversari: “I derby hanno sempre un sapore particolare. La Virtus Francavilla dispone di un ottimo organico e un allenatore giovane e preparato. Fino a qualche domenica fa era la rivelazione del campionato e sta disputando una stagione dignitosa. Nutro sempre un rispetto illimitato nei confronti degli avversari ma conosco la forza della mia squadra. Affronteremo una compagine affamata agonisticamente che cercherà di fare risultato davanti al proprio pubblico. Noi siamo reduci da un tour de force impressionante ma in queste sfide sono sempre le motivazioni e i dettagli a fare la differenza. I derby solitamente vengono sbloccati da un episodio da parte della squadra più forte mentalmente”.

Rosa lunga: “Non sono un ipocrita, ho sempre detto di avere a disposizione una rosa profonda che mi permette di variare. Non ho un’idea fissa, schiero sempre chi è nelle condizioni migliori. Mercoledì scorso ho lasciato fuori tanti nomi altisonanti ma chi è sceso in campo ha fatto benissimo. Purtroppo, oltre ad Orlando e Fabbro perdiamo anche Panico. Domani cercheremo anche di centellinare le forze in vista del prossimo match”.

Moduli: “I numeri rimangono tali mentre sono fondamentali la disposizione e la copertura degli spazi. Ciò che fa la differenza all’interno delle partite è il sapersi preparare alla vittoria. Gli schemi sono cazzate (letterale, ndr), la fase di possesso è estemporanea. Ciò che si può creare è lo spazio, il resto dipende dall’adattabilità”.

Occasioni da rete: “Abbiamo sempre creato tanto e in questi casi un allenatore è contento. Ciò significa che una squadra è preparata, quando poi si spreca subentra il rammarico, come nella sfida contro il Catania. Contro il Giugliano, però, si è trattato di un match che capita una volta ogni 30 anni, così come in occasione della sfida contro il Messina nella scorsa stagione”.

Pacchetto difensivo: “Antonini in Serie C è uno spreco, giocherebbe in B anche con la sigaretta in bocca. È un giocatore stratosferico e l’unico centrale di ruolo, mentre gli altri ruotano in base alla qualità e alla struttura dell’avversario. Riggio, ad esempio, è un giocatore d’impatto, De Santis è più bravo nel palleggio, Enrici è l’unico mancino a mia disposizione mentre Heinz è molto più forte nel gioco aereo. Non vedo l’ora di far esordire Hysaj, il quale sta seguendo un percorso di crescita ma è molto bravo. Tutti i giocatori a mia disposizione sono forti e non esistono riserve o titolari”.

Rinnovo Vannucchi: “Il rinnovo di Vannucchi è l’ennesima vittoria di Giove, il quale sta dimostrando con i fatti di essere in linea con il progetto triennale. Gianmarco era l’ultimo tassello, è uno dei migliori portieri della Serie C ed è il capitano. Per dare giudizi occorre attendere, la storia attuale del Taranto mostra una programmazione seria e precisa”.

