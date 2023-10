Foggia: Nobile, ‘A Picerno con umiltà e senza presunzione’

(Di Lorenzo Ruggieri) Ultimo step del tour de force affrontato dal Foggia. Dopo Crotone e Benevento, infatti, la squadra di Cudini affronterà il Picerno, reduce dal pareggio contro il Monopoli. I satanelli, però, non vogliono porsi limiti: “Non abbiamo obiettivi veri e propri, ogni domenica cerchiamo di portare a casa il massimo”, ha dichiarato l’estremo difensore dei rossoneri, Tommaso Nobile, alla vigilia del match.

Pari col Benevento: “Contro il Benevento abbiamo disputato un’ottima prestazione. Siamo stati bravi a rimanere sul pezzo per tutta la partita contro una squadra difficile da affrontare per chiunque”.

Picerno: “La squadra lucana gioca bene da diversi anni, arrecando numerosi fastidi a qualsiasi compagine. Affrontarli sul loro campo non sarà facile, anche per via delle dimensioni del terreno di gioco. Ottenere un risultato positivo ci darebbe una grande motivazione ma ogni partita nasconde delle insidie. Sarà un bel match da affrontare con umiltà e senza presunzione”.

Avvio di stagione: “Quest’anno abbiamo iniziato bene, stiamo prendendo forma e acquistando solidità. Sono reduce da una stagione in cui non sono riuscito ad esprimere le mie qualità ed è stata dura restare fuori. Tuttavia, non mi era mai capitato un avvio con così tanti clean sheet. In ogni squadra avevo sempre cominciato tra alti e bassi. Il rapporto con gli altri portieri? Positivo, tra noi c’è un rapporto tranquillo, scherzoso ma con un pizzico di rivalità utile a conquistare il posto. Il merito è anche del tecnico dei portieri, non è facile gestire tre giocatori così e lui ci sta riuscendo”.

Cudini: “Il mister mi piace, è una brava persone e ha buone idee. Sta gestendo bene il gruppo e con lui possiamo fare tanta strada”.

Rivali: “Quest’anno manca una squadra che possa seguire le orme del Catanzaro della scorsa stagione ma tutti i club sono forti e attrezzati. Si può vincere o perdere su qualsiasi campo ma, da quello che ho potuto vedere, Avellino e Benevento sono le principali candidate alla prima posizione”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp