MONOPOLI – Due rinnovi, l’arrivo imminente di Paolucci e centrocampo quasi al completo. Il Monopoli ha praticamente terminato la mediana e si concentrerà ora sugli altri reparti. Si attende il sì del trequartista abruzzese, che in questi giorni sta discutendo la risoluzione con il St. Gilloise, club belga con cui ha un contratto di altri due anni a cifre importanti. La volontà di tornare in Italia sembra aver prevalso e Monopoli è pronta a riaccogliere un giocatore che ha fatto molto bene nei due campionati giocati in Puglia. Per quanto riguarda il posto under, invece, il prescelto dovrebbe essere Savio Piarulli, a Bitonto nelle ultime stagioni. Qualche novità anche sul fronte staff tecnico. Renzo Ricci seguirà Alberto Colombo a Pescara e il ruolo di preparatore atletico dovrebbe essere ricoperto da Francesco Rizzo, con Laterza lo scorso anno a Taranto. Il preparatore dei portieri, invece, dovrebbe essere Francesco Monaco, riconfermato dallo staff della passata stagione. Per quanto riguarda Laterza, infine, è in via di definizione la risoluzione con il Taranto e nei primi giorni della prossima settimana il mister sarà annunciato dal Monopoli.