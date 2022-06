Ormai manca solo l’ufficialità: Francesco Montervino sarà a breve il nuovo direttore sportivo del Casarano. Così come anticipato nei giorni scorsi, l’ex Taranto ripartirà dalla Serie D, categoria in cui ha già dimostrato di saper lavorare più che bene. Ne è piena testimonianza la vittoria del campionato 2020/2021, quando il suo Taranto chiuse da capolista il girone H, tornando fra i professionisti dopo aver passato quattro stagioni fra i dilettanti. Montervino è ora chiamato ad una missione simile, quantomeno negli obiettivi, con il presidente Maci che (dopo settimane a dir poco tormentate) pare abbia tutte le intenzioni di costruire un progetto sportivo di altissimo livello intorno al Casarano. Come già detto, manca solo la firma sul contratto, ma un accordo di massima è stato già raggiunto e l’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore. Uno dei sogni estivi delle “serpi” sta dunque per diventare realtà, l’altro (ossia quello inerente all’allenatore) appare invece ben più distante. Resta infatti vivo l’interesse per mister Nicola Ragno, che però nelle ultime ore si sarebbe avvicinato al Nardò, allontanandosi di riflesso dal Casarano, che fino alla fine non mollerà la presa sul tecnico molfettese. Nel momento in cui Ragno dovesse realmente firmare con i granata, ecco che i rossazzurri salentini vireranno su un piano B, che potrebbe rispondere al nome di Vito Di Bari.