BARI – Walid Cheddira, Mirco Antenucci e Gianmarco Cangiano. L’attacco del Bari per la prossima stagione comincia a prendere forma. La punta italo-marocchina, classe 1998, ha postato sul suo profilo Instagram una storia che lo ritraeva nella sede dell’agenzia del suo procuratore, che quasi certamente gli ha sottoposto il contratto del Bari, un triennale. 150 mila euro più una percentuale sulla futura rivendita il costo dell’operazione che porterà a titolo definitivo nel capoluogo la punta protagonista con 34 presenze e 6 reti nella stagione della promozione dalla Serie C alla Serie B. Assieme a lui dovrebbe arrivare Gianmarco Cangiano, attaccante napoletano classe 2001 scuola Roma, lo scorso anno 7 gare a Crotone. Il giocatore conosce molto bene Ciro Polito, che lo ha avuto ad Ascoli nel 2020/2021, quando Cangiano collezionò 25 gare e 1 gol nei 905 minuti giocati. Può fare sia l’esterno che la punta di riferimento, così come nella Primavera. Visite mediche anche per Bosisio e Dorval, che tra poche arriveranno a Bari e potranno firmare, essendo svincolati dal 1 luglio. Primi movimenti in attesa dei colpi over che potrebbero arrivare a breve. La stagione è ormai alle porte.