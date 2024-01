Monopoli, saluta capitan Vassallo. Arriva Bulevardi

Una vittoria che sa di aria pura quella conquistata dal Monopoli contro il Potenza al Veneziani. Tre punti d’oro, grazie al gol dell’ex Orlando Viteritti, che hanno portato i biancoverdi a quota 22 punti in classifica, al quintultimo posto con due punti di vantaggio sulla Turris quartultima e a +7 dal Brindisi che al momento è penultimo. Con un girone di ritorno che è già alla terza giornata è bene cominciare a guardare la classifica, seppur sia ancora presto per fare i calcoli. La squadra ha chiuso finalmente con la porta inviolata dopo due turni in cui aveva subito due reti e ha segnato contro una squadra, il Potenza di Marchionni, che invece non prendeva gol da cinque gare di fila. Iniezione di fiducia in vista del prossimo impegno, sull’ostico campo del Catania che dal canto suo non ha disputato il match di Picerno. Per l’occasione il tecnico biancoverde potrebbe avere una nuova freccia al suo arco. Si tratta di Danilo Bulevardi, mezzala classe 1995 proveniente dal Gubbio. Finisce, invece, la storia tra il Monopoli e Francesco Vassallo. Il capitano raggiunge mister Colombo al Renate e lascia Monopoli dopo 122 presenze, 2 reti e 3 assist.

