Matera, Panarelli: ‘Ottimo momento ma la strada è lunga’

(di Roberto Chito) “È stata una vittoria importantissima, ottenuta contro una diretta concorrente. Perché nel caso in cui steccavi, potevi essere superato. Abbiamo allungato. E non solo. Questa è la terza partita consecutiva che portiamo a casa un risultato utile e abbiamo tre punti in più rispetto al girone d’andata”. È il commento di Luigi Panarelli, tecnico del Matera, dopo la vittoria sulla Paganese.

“Nei primi 15-20 minuti abbiamo imposto il nostro gioco, poi, come succede nel calcio, abbiamo perso qualche duello. Eravamo consapevoli dei rischi che avremmo potuto correre: se si lascia giocare concedendo il palleggio, la Paganese può far male. Loro sono ripartiti qualche volta e il nostro portiere ha compiuto solo una parata importante: abbiamo sofferto, ma la vittoria è meritata”, continua Panarelli sulla disamina del match.

“Siamo contenti perché raccogliamo ciò che abbiamo seminato, ma siamo consapevoli di essere sulla strada giusta pur sapendo che ce n’è ancora tanta da percorrere. D’ora in avanti ci saranno 14 finali, tutte le squadre vorranno raggiungere il proprio obiettivo”.

