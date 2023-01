Monopoli: Rammarico Pancaro, ‘Avremmo meritato di vincere’

C’è rammarico nelle parole di Pippo Pancaro dopo lo 0-0 di Avellino. “Avremmo dovuto vincere”, dichiara il tecnico nel post partita. “Stiamo raccogliendo molto meno di quel che meritiamo – prosegue -: anche perché la classifica non mi piace, è ancora pericolosa. Mercato? Da parte della società c’è massima disponibilità a investire, ma non abbiamo fretta: non vogliamo acquistare per il gusto di farlo, vogliamo le pedine giuste che ci permettano di puntellare un organico già valido. Con il direttore Pelliccioni c’è sintonia, siamo alla ricerca di un paio di calciatori che possiedano determinate caratteristiche”.

Condividi su...

Linkedin email