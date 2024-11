Monopoli, operazione al ginocchio per Calvano: torna nel 2025

Simone Calvano si è operato in artroscopia al ginocchio e tornerà nei primi mesi del 2025. Il centrocampista, assente dal campo da oltre un mese dopo l’infortunio subito a Catania ha voluto rassicurare i tifosi sui social: “L’operazione è riuscita e mi terrà fuori per un po’ di mesi – ha scritto su Instagram – Grazie al dottor Moretti, al Policlinico di Bari, alla mia ragazza, alla mia famiglia e a tutti i miei amici, ai miei compagni e a chi mi vuole bene. Da ora penso già al momento del ritorno, sono sempre con voi. Non si molla, a presto. Forza Monopoli!”.

