Ufficiale: Matera, è Castorina il nuovo ds dei biancoazzurri

Tutto come previsto e annunciato nella giornata di ieri. Salvatore Castorina è il nuovo direttore sportivo del Matera. Il neo ds, era già presente ieri pomeriggio al Vaudano di Capaccio Paestum per assistere al match di Coppa Italia del Matera contro la Gelbison. Quest’oggi, comincia ufficialmente l’avventura nella Città dei Sassi.

“Fc Matera comunica di aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Salvatore Castorina. Si tratta di un profilo importante che vanta un’esperienza consolidata nei campionati di Serie D. Castorina ha iniziato la sua carriera da ds ad Acireale in serie D nel 2017-18, per poi trasferirsi alla Palmese, all’Acr Messina e al Siracusa. A Salvatore Castorina il benvenuto nella famiglia biancoazzurra e i migliori auguri per questa nuova avventura”, si legge sul comunicato ufficiale diramato dal club biancoazzurro sull’annuncio del neo direttore sportivo.

Castorina, ha cominciato la sua carriera nella stagione 2017-18 all’Acireale in Serie D. Successivamente si è trasferito alla Palmese per poi approdare all’Acr Messina sempre in quarta serie. Rimasto fermo per una stagione per poter frequentare il corso di Coverciano, Castorina è subito ripartito dal Biancavilla in cui è rimasto fino a marzo 2021. Nel dicembre 2022, invece, approda al Siracusa, sempre in Serie D. Adesso, l’arrivo nel mondo biancoazzurro.

“Ringrazio la proprietà per l’opportunità. Matera è una città millenaria con una piazza importante che vive di calcio e che ha raggiunto importanti successi. Insieme lavoreremo per riportare Matera ai fasti di un tempo”, queste le prime parole del nuovo direttore sportivo biancoazzurro, rilasciate ai canali ufficiali del club subito dopo aver messo la firma sul contratto che legherà ai lucani per i prossimi due anni.

