Salernitana-Bari, uno dei derby più accesi del sud torna dopo 7 anni

Settore ospiti soldout in pochi minuti e stadio Arechi che si preannuncia pieno nonostante il momento delle due squadre che è tutto fuorché positivo. Salernitana-Bari mantiene il suo fascino, vuoi per il gemellaggio tra le tifoserie, vuoi perché è sempre un derby del sud in una Serie B che tende a parlare settentrionale con Pisa, Spezia e Sassuolo che la fanno da padroni.

2000 baresi nel settore riservato più altri che stanno acquistando i tagliandi in tutti i settori per una sfida che torna dopo 7 anni, dal 2-2 della stagione 2017/2018, caratterizzato dalle doppiette di Rossi e di Cristian Galano. Curiosità: in quella Salernitana c’erano Radunovic, Pucino e Mantovani: tre dei quattro componenti della probabile difesa biancorossa di domenica pomeriggio.

La tradizione a Salerno non è del tutto sfavorevole per il Bari, che su 20 sfide giocate è tornato 12 volte a casa con i punti: 5 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte tra i professionisti. Per quanto riguarda l’infermeria non ci sono novità sostanziali per Falletti e Matino, che rientreranno molto probabilmente dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Designata anche la quaterna arbitrale, con Marinelli di Tivoli che dirigerà l’incontro coadiuvato da Rossi e Biffi. Quarto ufficiale sarà Mucera mentre al Var ci saranno Minelli e Serra.

