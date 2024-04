Monopoli, missione salvezza diretta complicata ma non impossibile

Un finale tutto da scrivere, una situazione difficile ma che è ancora nelle mani della squadra di Taurino, che dovrà cercare di trarre il massimo dalle ultime due sfide in calendario. Gli scontri diretti tra Turris e Monterosi e Virtus Francavilla e Potenza, in programma negli ultimi 180 minuti di campionato, consentono al Monopoli di essere ancora padrone del suo destino, nonostante la sconfitta interna contro il Taranto di domenica sera.

I biancoverdi sono tornati al quartultimo posto in classifica con 39 punti, ora uno in meno della Turris, quintultima a 40 dopo la vittoria sul campo del Latina e a +8 sul Monterosi, che dal canto suo ha avuto la meglio in casa sul Giugliano. Tutto da rifare, quindi, in ottica salvezza diretta, con la trasferta a Crotone che diventa decisiva. La corsa, quindi, diventa su più fronti. Sul sestultimo posto occupato dal Potenza, distante adesso due punti, sul quintultimo con il +9 sul Monterosi, con entrambi gli obiettivi distanti un punto e sul quartultimo con il +9 sulla terzultima, per il quale al momento ci sarebbero da “infliggere” tre punti alla Virtus Francavilla. Servono due vittorie, obiettivo difficilissimo ma non impossibile, per un campionato che si è infuocato per le ultime due gare.

