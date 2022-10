“Non sembrava una partita di Coppa Italia. Noi abbiamo disputato una buona gara, come il Taranto del resto: molto compatto. Se i rossoblu riescono a superare questo momento e recuperare elementi importanti, possono fare bene. Non mi aspettavo una partenza così difficile del Taranto, ma con il marchio di Capuano può dire la sua. È stato brutto vedere lo stadio vuoto, fa male. Nell’ultima partita con il Bari c’erano più di 11.000 persone, so cosa può dare il tarantino, spero che questo momento possa passare”. Cosi Peppe Laterza al termine della gara di Coppa Italia vinta dal suo Monopoli allo Iacovone. (Foto Max Todaro)