“La squadra ha commesso qualche errore, ma è in crescita. Abbiamo incassato due gol evitabilissimi con errori gravi, La Monica non doveva stoppare in quella maniera sulla prima rete. A questi ragazzi posso dire solo bravi, rifarei le stesse scelte. La testa era comunque rivolta a Latina, lo dimostrano la formazione che ho schierato, con otto under. Il centrocampo è il reparto dove siamo più carenti. Mastromanco interno di centrocampo è stata una bella invenzione. Chapi al momento non è in condizione, non darei un giudizio positivo. Se fossi un tifoso del Taranto sarei contento dei ragazzi che hanno giocato. Sono molto contento della prestazione. Mastromonaco fino a qualche giorno dovevo buttarlo secondo alcuni, è un ragazzo intelligente e disponibile: secondo me è stato il migliore in campo”. (Foto Max Todaro)