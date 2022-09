“I ragazzi sono stati bravi, hanno approcciato nella maniera giusta e nel finale hanno saputo soffrire”. È il commento di Giuseppe Laterza, tecnico del Monopoli, dopo il successo sull’Avellino. Obiettivi? “La società vuole migliorare il piazzamento della passata stagione: dobbiamo ragionare partita dopo partita senza porci limiti, poi vedremo. Questa è una piazza che viene da campionati importanti, il nostro intento è non deludere nessuno”. In conclusione, un giudizio sull’Avellino: un buon gruppo, vive un momento di difficoltà, ma ha tutto per disputare un campionato da protagonista”. (Giuseppe Laterza nella foto SS Monopoli)