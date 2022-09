“Pareggio che lascia l’amaro in bocca”. Esordisce così Sebastiano Siviglia, allenatore del Potenza, dopo il pareggio in extremis di Pagani con la Gelbison. “Abbiamo faticato a tirare fuori le nostre idee, anche se nel secondo tempo abbiamo cercato di mettere gli avversari p spalle al muro. Abbiamo creato tante occasioni e sono dispiaciuto per il secondo rigore sbagliato, questo ci fa capire che manca qualcosa dal punto di vista della determinazione. Cosa non mi è piaciuto? Il ritmo. Deve essere più alto. Rifarei le scelte iniziali con cinque under in campo, è impensabile giocare con gli stessi calciatori per 15 giorni, c’è sempre qualcuno che ha bisogno di riposare. Sono sereno, il campionato è solo all’inizio”.