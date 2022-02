MONOPOLI – Un gol segnato 38 secondi dopo il suo ingresso in campo, un pallone salvato sulla linea a 5’ dal termine che ha tenuto il risultato incollato sul punteggio di parità e il riscatto dopo un calvario lungo 6 mesi. Gennaro Borrelli è il protagonista del momento attuale del Monopoli, secondo in classifica e reduce dalla prima vittoria del 2022. L’attaccante classe 2000 ha saputo aspettare il suo momento, riprendersi da due infortuni, rialzarsi dopo esser caduto nuovamente nel momento in cui sembrava guarito e tornato a mettere il timbro nel tabellino dei marcatori più di 9 mesi dopo quel 25 aprile scorso, quando con la Juve Stabia contribuì a battere il Foggia. Il Monopoli è lì anche grazie a lui, da molti definito come il vero acquisto del mercato di gennaio, un giocatore che ha permesso a Colombo di variare il sistema di gioco e schierare il suo Monopoli con un 4-4-2 che fa più paura sulle corsie. Non c’è nemmeno il tempo di esultare però che domenica si torna subito in campo: sulla strada del suo Monopoli il Picerno di Colucci, reduce dalla sconfitta di Catanzaro che ha fatto scivolare i lucani fuori dalla zona playoff. Il Monopoli, nel frattempo, forte dei suoi 42 punti sogna: basta parlare di salvezza, la testa adesso è solo agli spareggi promozione, con l’obiettivo di arrivarci il meglio possibile.