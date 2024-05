Monopoli, in tredici in scadenza a giugno 2024

Ardizzone, Fornasier, Barlocco, Hamlili, Iaccarino, Tommasini, Gelmi, Angileri, La Vardera, Arioli, Simone, Vitale e Dalmasso. Sono tredici i calciatori del Monopoli in scadenza di contratto a giugno 2024 tra fine prestito e termine del vincolo. Due portieri, due difensori, due esterni, quattro centrocampisti e tre attaccanti lasceranno la città adriatica, dove faranno ritorno per fine prestito Spalluto, Dibenedetto e Tataru. Dovrà ripartire da una base di 17 giocatori per la stagione che sta per cominciare, con un portiere e un bomber tra le priorità della società. Si partirà proprio dalla ricerca di un estremo difensore con Gelmi che tornerà all’Atalanta Under 23 e Dalmasso al Lecco. L’unico tesserato è il giovane Vitale, che certamente non ricoprirà il ruolo di titolare. C’è attesa anche per capire chi ricoprirà il ruolo di prima punta, con Tommasini che tornerà al Pescara e un reparto formato al momento dai soli Grandolfo, Sosa e Spalluto, che tornerà dall’esperienza al Trento che si è conclusa con 12 presenze e 1 rete messa a segno. I primi segnali si avranno dopo l’incontro tra i soci Rossiello e Lopez e l’iscrizione al campionato di Serie C, la cui deadline è fissata per martedì 4 giugno.

