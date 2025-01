Monopoli, in arrivo Freddi Greco: contratto fino al 2027

Nuovo innesto a centrocampo per il Monopoli. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club biancoverde avrebbe limato gli accordi con il Vicenza per portare Jean Freddi Greco al ‘Veneziani’. L’ex Torino potrebbe presto approdare alla corte di Colombo a titolo definitivo e dovrebbe siglare un contratto fino al 2027. Con la maglia dei biancorossi veneti, Greco ha disputato 17 partite in questa prima parte di stagione, realizzando un assist.

