Serie D/H: Il Manfredonia ingaggia il centravanti lettone Puzirevskis

Il Manfredonia Calcio 1932 ha ufficializzato l’ingaggio di Artjoms Puzirevskis, attaccante classe 2003 proveniente dalla Lettonia.

Puzirevskis, una punta centrale di notevole struttura fisica, è già parte integrante della nazionale Under 21 lettone, con cui ha affrontato avversari di rilievo, tra cui l’Italia, nelle qualificazioni agli Europei. Cresciuto calcisticamente nel Metta, club della massima serie lettone, ha maturato esperienze significative sia nel settore giovanile che in prima squadra, prima di trasferirsi in Italia al Sondrio.

Il nuovo acquisto sarà a disposizione della squadra già dalla prossima sfida casalinga, prevista domenica contro l’Angri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author