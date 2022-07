MONOPOLI – È Federico Melchiorri la nuova idea per l’attacco del Monopoli. Il 35enne attaccante ex Cagliari, Spal e Perugia potrebbe essere il colpo di Pelliccioni in vista del ritiro di Cascia, che partirà il 30 luglio. Non è un profilo giovane ma un giocatore di grande esperienza e sicura affidabilità per la categoria. 195 presenze e 50 reti in Serie B con le maglie di Perugia, Cagliari, Pescara, Padova e Carpi, 50 presenze e 11 reti nel girone C di Serie B con la maglia del Perugia e un fisico importante che gli permetterebbe di giocare da prima punta nell’attacco a 2 o da boa nel 4-3-3 o 4-2-3-1. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Spal con cui ha collezionato 27 presenze e 5 reti. Ha un contratto con il Perugia fino al 30 giugno 2023 che dovrebbe risolvere per poi firmare un biennale con il Monopoli, che nel frattempo non molla la presa su Federico Vazquez del Catanzaro. Si uniranno alla squadra nel ritiro di Cascia, invece, il portiere Vettorel e il difensore Masi.