FOGGIA – Arriva da Modena il rinforzo in attacco per Boscaglia. Roberto Ogunseye, 27 anni, sarà uno degli attaccanti a disposizione del tecnico per il ritiro di Tarvisio. 5 reti in 22 gare la scorsa stagione con la maglia del Modena, non sempre titolare ma a volte determinante come nel pareggio contro la Reggiana della prima giornata, nella vittoria di Viterbo e nel pareggio contro il Gubbio alla penultima di campionato. L’ariete nato a Mantova vanta anche 5 reti in Serie B con la maglia del Cittadella nel 2020/2021 e un passato ad Olbia, dove ha messo a segno ben 31 reti in 92 gare. L’arrivo di Ogunseye non chiude però alla pista Ferrante, che il ds Belviso tenterà fino all’ultimo giorno di riportare a Foggia per garantire a Boscaglia un giocatore che sappia fare reparto da sole. Caratteristiche che ha anche l’attaccante di origini nigeriane. Dati per scontati gli arrivi di Peralta, Kragl, Stanga e Tonin all’appello manca ora un difensore centrale esperto, che andrà a giocarsi il posto con Sciacca e Di Pasquale e un centrocampista che possa contendersi il posto con Odjer e Petermann. Il nuovo Foggia, insomma, prende sempre più forma.