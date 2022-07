CERIGNOLA – Giornata storica per il movimento pallavolistico italiano, che vede conseguire alle proprie nazionali quattro ori su quattro. Tra questi entra nella storia il trionfo delle azzurrine U21, che al Pala Tatarella di Cerignola si sono laureate campionesse d’Europa. Davanti ad un pubblico calorosissimo, l’Italia ha superato la Serbia in rimonta vincendo al tie break per 3-2, al termine di una finale tiratissima contro un grande avversario. Nel servizio l’intervista al sindaco di Cerignola, città ospitante della manifestazione, Francesco Bonito.