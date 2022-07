Serie D: Mercato, Bitonto ingaggia un difensore centrale

Tra conferme, ritorni e volti nuovi, il mercato del Bitonto continua a muoversi. Il club neroverde ha ufficializzato l’ingaggio di Pierluigi Riccio, difensore centrale. Classe 1999, proviene dal Giugliano neo promosso in Serie C, anche se nella stagione scorsa ha militato nel Portici, in Serie D, collezionando 27 presenze.

Nato a Napoli, è cresciuto nei settori giovanili di Perugia, Casertana e Paganese. Ha debuttato in quarta serie italiana con la Jesina (26 volte in campo), prima di indossare la maglia del Savoia per due stagioni per un totale di 33 gare disputate. Curiosità: non ha mai segnato.