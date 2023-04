Monopoli: Ferrari, ‘Chiudiamo il campionato con una vittoria’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Domenica 23 aprile, alle 17.30, lo Stadio Veneziani di Monopoli sarà la cornice di Monopoli-Gelbison, sfida dal sapore di playoff. I campani cercheranno di staccare aritmeticamente il pass per gli spareggi promozione, mentre i biancoverdi saluteranno la regular season davanti al proprio pubblico: “Abbiamo preparato la partita come sempre e cercheremo di chiudere al meglio il campionato”, ha dichiarato il tecnico dei Gabbiani Giacomo Ferrari. L’allenatore ha poi aggiunto: “Scenderemo in campo per i tre punti, vogliamo ottenere l’intera posta in palio che ci permetterebbe di guardare al prossimo match con più morale. Inoltre, vogliamo regalare una gioia al nostro pubblico”.

Per la sfida contro la Gelbison, Ferrari avrà a disposizione anche Santaniello: “Oltre allo squalificato Vassallo, saranno indisponibili De Risio, Bussaglia e Bizzotto, il quale ha avuto qualche problema in settimana e preferisco non rischiare. Il resto del gruppo è convocabile e terrò conto anche della situazione in merito ai diffidati”.

Per il pubblico biancoverde sarà un’occasione per ricordare Giuseppe Lacarra, ex bomber del club pugliese scomparso due giorni fa per una grave malattia: “Dispiace sentire queste notizie”, ha dichiarato Giacomo Ferrari: “Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e domani giocheremo anche per lui”.

